Роструд опубликовал рейтинг непроизводственных причин смерти на работе

Роструд назвал основные причины смерти россиян на рабочем месте. В основу легла работа по анализу несчастных случаев, не связанных с производством, пишут «Известия» со ссылкой на Роструд. Оказалось, что россияне чаще все умирают на работе по причине сердечнососудистых заболеваний, суицида и отравления алкоголем.

В 2017 году на рабочем месте скончались 2,6 тысячи россиян, что на 5% больше, чем годом ранее. В 85% случаев причиной стали общие заболевания. Из них 75% приходятся на болезни сердца, 8% – сосудов. 4,2% работников совершили суицид, почти 3,4% скончались от алкогольного отравления.

Главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Сергей Бойцов пояснил, что основная группа риска – мужчины в возрасте от 40 до 64 лет. Они предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям на фоне гипертонии, повышенного уровня холестерина и табакокурения. По словам доцента кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Антона Родионова, сердечно-сосудистые заболевания всегда будут лидировать среди причин смерти на работе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.18

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