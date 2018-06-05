Жительница США победила неизлечимый рак груди

Врачи США вылечили женщину от рака груди, который перешел в терминальную стадию. Победить опухоль, которая грозила убить своего носителя, удалось, благодаря экспериментальному методу по пересадке иммунных клеток.

У 49-летней Джуди Перкинс из Флориды в груди была опухоль размером с теннисный мяч, метастазы распространились по всему телу женщины. В этом случае стандартные методы лечения онкологических заболеваний неприменимы, слишком поздно, передает ВВС.

Тогда пациентке предложили пройти экспериментальную терапию. Раковые клетки изучили на генетическом уровне и выделили аномалии, которые помогли сделать рак видимым для иммунитета. Затем врачи проанализировали лейкоциты в крови Перкинс и выделили из них те, которые способны бороться с опухолью. Эти клетки размножили и вновь пересадили пациентке.

В результате организм женщины избавился от рака. «Через неделю [после прохождения терапии] я начала что-то чувствовать. Я чувствовала, как опухоль в моей груди уменьшается, – рассказывает Перкинс. – Еще через неделю или две она исчезла полностью».

По словам ученых из Национального университета США, этот случай доказывает действенность подобного метода лечения. Новую технологию называют «живым лекарством». Однако она действует не на всех больных онкологией, а ее совершенствование требует дальнейших исследований. Медики не исключают, что потенциально в будущем новый метод можно будет применить к любому виду рака.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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