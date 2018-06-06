Хит 90-х Macarena спасает жизнь

Знание легендарного хита «Macarena» из 1990-х может спасти жизнь. К такому выводу пришли медики из Барселонского университета. Ее ритм – 103 удара в минуту – соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку при непрямом массаже сердца, передает Infox.ru.

В рамках эксперимента ученые поделили студентов на три группы. Первая – выполняла непрямой массаж под метроном, вторая – напевая Macarena. Третья – не пользовалась никакими вспомогательными средствами.

Как выяснилось, лучше всего с задачей справилась группа с метрономом. Однако вторыми оказались «поющие» хит 90-х – их результаты на 53% выше, чем у студентов третьей группы.

Исследователи подчеркивают, что метроном не всегда можно найти в экстренной ситуации, поэтому не стоит забывать мотив легендарной песни.

Напомним, что композиция «Macarena» испанского дуэта Los del Río была выпущена в 1993 году. Песня, а также танец, который впервые был показан в клипе группы Los del Río, и стали популярны во многих странах, благодаря заводной мелодии и простым движениям.

Los del Rio – Macarena

Барселона, служба информации РИА «Новый День»

Барселона. Другие новости 06.06.18

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