За 12 лет число алкоголиков в России снизилось на 55%, а потребление алкоголя – вдвое

В России снизилось число граждан, которым впервые был поставлен диагнозов «алкоголизм». Так за последние 12 лет таких людей стало на 55%, пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Минздрава. При этом число впервые поставленных диагнозов «белая горячка» за тот же период снизилось на 74%.

В ведомстве отмечают, что показатели улучшились благодаря активно принимаемым мерам по борьбе с алкогольными психозами. Кроме того, Минздрав был задействован в государственном регулировании производства и оборота алкоголя. Важными мерами стали, в частности, запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в торговых автоматах и ограничение объема тары со спиртовыми настойками.

По данным Минздрава, к концу прошлого года показатель составил 42 случая на 100 тыс. человек. По отношению к 2016 году снижение составило 11%. Общее потребление алкоголя в пересчете на этиловый эквивалент на душу населения с 2005 по 2017 год снизилось в два раза, до 10 л на человека. В 2016 году потребление, по предварительным данным, составило 10,3 л на человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.18

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