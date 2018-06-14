Ученые определили лучший напиток для восхитительного секса

Ученые определили лучший напиток, способствующий идеальному половому акту. По мнению физиологов, идеальным напитком для качественного и продолжительного соития является шампанское. Главное, отмечают сексологи, ограничиться бокалом игристого вина.

Ученые пришли к выводу, что небольшое количество алкоголя перед сексом оказывает положительное влияние на работу мозга сердца, а также тонус кровеносных сосудов партнеров. В итоге продолжительность эрекции увеличивается, а кровоток в органах малого таза улучшается, что способствует достижению оргазма. Сексологи отмечают, что замена шампанского на другие алкогольные напитки, как и увеличение порции выпитого игристого вина, могут оказать негативное влияние на качество полового акта, передает 5-tv.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.06.18

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