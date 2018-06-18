«Доигрались»: игромания официально признана болезнью

Игромания («Gaming Disorder») включена в опубликованный в понедельник, 18 июня, каталог заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр. Критериями заболевания называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий.

По мнению экспертов ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев. Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр.

Женева, служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 18.06.18

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