Паразитический червь две недели ползал под кожей на лице девушки

32-летняя жительница России стала носительницей паразита, который ползал под ее кожей. Червя пришлось извлекать хирургическим путем.

Редкий случай, больше похожий на сюжет фильма ужасов, описан в журнале New England Journal of Medicine. Поначалу женщина подумала, что у нее под глазом вскочил прыщик, через некоторое время бугорок на коже исчез, но появилось несколько припухлостей на веке. После этого верхняя губа сильно распухла, что и стало причиной обращения к врачам.

По словам пострадавшей, все это продолжалось на протяжении двух недель. Опухоли зудели, ощущалось несильное жжение, однако никаких серьезных симптомов не наблюдалось.

Медики обнаружили под кожей женщины блуждающего червя – Dirofilaria repens. Предположительно, паразит попал в организм человека через укус комара. Чаще всего эти нематоды паразитируют на кошках и собаках, но иногда приживаются и в человеке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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