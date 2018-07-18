Ученые сильно расстроили любителей выпить итогами крупнейшего в мире исследования

Ученые опубликовали новые данные о пагубном влиянии алкоголя на организм. Последние исследования, в которых приняли участие без малого 600 тыс. человек, показали, что польза умеренных доз спиртосодержащих напитков – миф. Исследователи заявили, что принятые во многих странах и рекомендуемые медиками «безвредные нормативы» выпивки завышены в разы.

Вывод ученых безрадостен для тех, кто любит расслабиться с бокалом вина, кружкой пенного или рюмкой крепкого. Эксперты абсолютно уверены, что алкоголь не несёт никакой пользы, а его вредное воздействие начинает проявляться уже с порции эквивалентной 50 граммам спирта в неделю, что соответствует паре небольших бокалов вина или литру пива.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet, являются результатом подробнейшего анализа 83 независимых научных работ, ставивших своей целью изучить влияние алкоголя на организм (и наше здоровье в целом) в долгосрочной перспективе. В общей сложности были проанализированы данные 599 тысяч 912 людей, не имеющих признаков сердечно-сосудистых заболеваний, из 19 стран с относительно высоким средним уровнем дохода.

В зависимости от количества еженедельно выпиваемого спиртного участников разделили на восемь групп. В расчет были приняты и другие факторы риска – такие как курение или наличие диабета. За каждым испытуемым велось долгосрочное наблюдение – от полутора до 13 лет. За эти годы более 40 тысяч участников разного возраста умерли, у более чем 39 тысяч было диагностировано то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы.

Вне зависимости от конкретной причины, вероятность летального исхода показывает очевидную – хоть и нелинейную – зависимость от количества выпиваемого алкоголя. Причем продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне – меньше 100 мл в неделю (в бутылке сухого вина больше 100 мл спирта). Как передает ВВС, вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объёмов выпивки.

Единственное исключение – вероятность инфаркта, которая действительно несколько снижалась по мере роста дозы регулярно потребляемого спиртного. Однако это снижение с лихвой компенсировалось другими заболеваниями. В целом к 40 годам все участники исследования, употреблявшие алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни – от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.07.18

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