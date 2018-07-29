Найдено простейшее лекарство от стресса

Специалисты американского университета Массачусетс-Лоуэлл выяснили, что регулярное употребление продуктов с ненасыщенными жирными кислотами омега-3 позволит значительно снизить уровень стресса и понизить эмоциональную активность человека, что может позитивно сказаться даже на уровне преступности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении вуза по результатам исследования.

В ходе экспериментов медики выяснили, что омега-3 обладает сильным седативным эффектом – успокаивает нервную систему после стресса и позволяет избежать развития тяжёлых депрессий. Этот вывод касается не только взрослых, но и детей: восполнение недостатка необходимых кислот позволит предотвратить антисоциальное поведение.

Как считает руководитель группы исследователей Джиль Портной, данные экспериментов, если их применить на практике, могут позитивно сказаться, в том числе на криминогенной обстановке.

Стоит отметить, что самыми богатыми источниками омега-3 жирных кислот считаются морепродукты и рыба, которые были выловлены в открытом море. Полезные вещества также содержался в продуктах растительного происхождения. В частности, повышенным содержанием омега-3 обладают льняное семя, грецкие орехи, зародыши пшеницы и овса, фасоль и другие овощи, злаки, зелень, а также растительное масло и другие.

Лоуэлл, служба информации РИА «Новый День»

Лоуэлл. Другие новости 27.07.18

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