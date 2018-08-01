Названы регионы России, где жители болеют чаще всего

Министерство здравоохранения раскрыло статистику заболеваний в России за 2017 год. Таким образом, стало известно, в каких регионах страны жители болеют чаще, а в каких реже, пишет RT.

Оказалось, что самые болеющие россияне проживают в Алтайском крае. Там в прошлом году на 100 тысяч жителей пришлось более 253 тысяч случаев заболеваний.

На втором месте в этом антирейтинге расположился Санкт-Петербург. В северной столице на 100 тысяч горожан зафиксировано более 236 тысяч болезней.

Замыкают пятерку самых «больных» регионов Ненецкий АО (230,7 тысяч заболеваний), Карелия (230, 4 тысяч) и Республика Коми (230,2 тысяч).

Реже других болеют жители Кабардино-Балкарии. Здесь за 2017 год на 100 тысяч жителей приходилось всего 95,5 тысяч болезней. Затем следует Чечня с показателем 112,1 тысяч, Курская область – 115,1 тысяч, Тыва – 115,6 тысяч и Астраханская область – 115,9 тысяч.

Во всей России средний показатель по числу болезней на 100 тысяч жителей составил 161,8 тысяч.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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