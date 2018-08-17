ВОЗ предупредила о росте смертности от инфекций: антибиотики бессильны

Антибиотики, некогда спасшие мир от опасных заболеваний, сдают свои позиции. Устойчивость микробов к ним резко возросла, и вылечить инфекции типа пневмонии, сепсиса или гайморита становится просто нечем. Об этом говорится в докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения.

В документе отмечается, что устойчивость некоторых инфекций к антимикробным препаратам оказалась «крайне высокой», а по ряду позиций достигла 72%. При этом уже есть случаи и со 100% устойчивостью.

Среди известных угроз – бактерия Клебсиелла пневмониа, с которой не справляется ни один антибиотик, включая резервные препараты последнего поколения. Кроме того, 70%-ую резистентность выработала синегнойная палочка, пишет «МК» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как отметил собеседник газеты, «неофициально говорят о большом количестве смертей, однако, официально информацию никто не подтверждает».

Ранее, в 2014 году на международном экономическом форуме в Давосе были представлены результаты исследования, согласно которым при нынешней скорости роста антимикробной резистентности (АМР) к 2050 году от инфекций ежегодно будут погибать 10 млн человек. А это больше, чем от онкологических заболеваний – 8,2 млн человек в год.

Глобальный план ВОЗ по сдерживанию роста АМР три года назад подписали 126 стран-участников ООН. У России – своя стратегия, рассчитанная до 2030 года и предусматривающая мониторинг ситуации, информирование населения и разработку новых препаратов. Хотя последнее – долго и затратно, и фармкомпании в это дело почти не вкладываются.

Как считает гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, необходимо срочно заняться разработкой новых препаратов, «иначе мы вновь окажемся во времени, когда люди боялись распространенных инфекций и рисковали своей жизнью при проведении простых хирургических операций».

Сейчас ВОЗ использует резервные препараты, активные против возбудителей с антимикробной резистентностью, крайне редко – лишь при тяжелых инфекциях, когда возбудитель имеет множественную устойчивость к лекарствам.

Универсального и гарантированного решения проблемы в мире нет, а некоторые самые распространенные и потенциально опасные инфекции уже не поддаются лечению

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.08.18

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