Ученые обнаружили бактерии, которые не гибнут от антибиотиков

Австралийские ученые нашли бактерии, на которых не действуют современные антибиотики. Микроорганизмы приспособились к медицинским препаратам и могут стать причиной неизлечимых болезней.

Специалисты из Национального университета и Института инфектологии и иммунитета имени Питера Доэрти исследовали 78 медицинских учреждений в 10 странах мира и обнаружили три новых штамма стафилококка Staphylococcus epidermidis. Бактерии отличаются высокой резистентностью к известным антибиотикам.

По словам ученых, именно тот факт, что такие бактерии обнаружились в больницах, говорит о том, что микроорганизмы приспосабливаются к медицинским препаратам.

В первую очередь возросший уровень резистентности объясняется профилактическим приемом антибиотиков. Кроме того, люди получают дозы лекарств с употреблением в пищу мяса птицы и скота, которых при жизни обкалывают препаратами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором заявила, что антибиотики, некогда спасшие мир от опасных заболеваний, сдают свои позиции. Устойчивость микробов к ним резко возросла, и вылечить инфекции типа пневмонии, сепсиса или гайморита становится просто нечем. В документе отмечается, что устойчивость некоторых инфекций к антимикробным препаратам оказалась «крайне высокой», а по ряду позиций достигла 72%. При этом уже есть случаи и со 100% устойчивостью.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 04.09.18

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