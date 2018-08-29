Препараты для лечения рака в России устарели и неэффективны: онкобольные просят обновить список ЖНВЛП

Онкобольные пациенты и их врачи просят добавить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) новейшие лекарства. В Россию достижения мировых фармацевтических компаний для лечения рака попадают лишь спустя десять лет после выхода на международный рынок. В Минздраве не согласились с тем, что новейшие препараты не доступны россиянам.

В сентябре Минздрав должен пересмотреть перечень ЖНВЛП. Представители пациентских организаций и эксперты приняли участие в обсуждении на тему «Доступность инноваций в онкологии», на котором и были озвучены пожелания врачей и больных, пишет «Коммерсант».

В Российском обществе клинической онкологии (RUSSCO) заявили, что количество больных раком за последние десять лет выросло на 20%. В 2019 году в России будет 600 тысяч заболевших. Ежегодно около 300 тысяч человек погибает от онкологических заболеваний.

Только половина пациентов имеют возможность выявить рак на ранней стадии, остальные поступают к медикам с метастатической формой болезни, именно они и нуждаются в инновациях. Однако, по словам экспертов, Россия не может похвастаться тем, что новые технологии появляются в руках наших врачей так же быстро, как, например, в Европе и США. Проходит пять-десять лет, пока российские медики получат инновационные средства.

Судя по сообщениям, поступившим на горячую линию, большая часть онкобольных жалуется на лекарственное обеспечение. При этом в списке ЖНВЛП есть препараты, которые давно пора исключить, так как они уже не считаются эффективными в борьбе с раком.

В Минздраве с такой позицией не согласны. В ведомстве отметили, что в перечень входят очень дорогостоящие лекарства. К тому же зачастую фармацевтические компании предлагают новый путь введения применяемого препарата, новую дозировку, но выходят на рынок и позиционируют это все как инновации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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