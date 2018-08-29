Ученые нашли способ избавиться от ночных кошмаров

Японские ученые нашли гены, которые отвечают за фазу быстрого сна. Их удаление позволит погружать организм живого существа в состояние полного покоя без переходного этапа.

Как известно, именно в фазе быстрого сна мозг воспроизводит последовательные образы, в это время люди видят сновидения, в том числе кошмарные. Ученые из Токийского университета вычислили два гена, удаление которых позволит мозгу отключаться быстро и без физиологических отклонений, пишет Daily Mail.

Пока исследователи опробовали метод на лабораторных мышах. За грызунами, чей геном был изменен, наблюдают. Если выяснится, что мыши смогут спокойно существовать без генов, отвечающих за фазу быстрого сна, то технологию можно будет развивать дальше и использовать для лечения различных психических расстройств.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 29.08.18

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