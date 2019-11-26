Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Швейцарские и американские ученые считают, что ночные кошмары несут пользу для человеческого организма. К такому выводы они пришли, изучив деятельность мозга во время сна.

Специалисты из Женевского университета совместно с коллегами из США провели эксперимент с участием 18 добровольцев. Результаты исследования опубликовал журнал Human Brain Mapping.

Сначала ученые вычислили активность различных участков мозга во время сна при помощи электроэнцефалограммы. Затем к эксперименту подключили еще 70 добровольцев. Исследователи выявили связь между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.

По словам ученых, плохие сны помогают человеку «тренировать» нервную систему, в результате чего она лучше готова к реагированию на возможные стрессовые обстоятельства в реальной жизни. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь избавить пациентов от состояния тревоги с помощью сна.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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