В Россию допустят неиспытанные импортные лекарства

В российских аптеках появятся медпрепараты из Евросоюза, США и Японии, не прошедшие клинические испытания в России и проверенные лишь за границей. Этот шаг предпринимается для того, чтобы ускорить доступ пациентов к новейшим лекарствам, в том числе для онкобольных.

Данные препараты попадут на российский фармацевтический рынок благодаря плану мер по допуску в страну зарубежных оригинальных лекарств, прописанном в «дорожной карте» «Развитие конкуренции в здравоохранении», принятой правительством РФ, сообщает газета «Известия».

Такие медпрепараты собираются маркировать предупредительной надписью о том, что лекарство исследовалось только за рубежом.

В министерстве промышленности и торговли России пояснили, что реализация подобных медикаментов может быть урегулирована на уровне межправительственных соглашений.

По мнению члена экспертного совета при правительстве РФ Александра Саверского, в числе непроверенных в России импортных лекарств могут быть востребованы препараты для онкологических больных, средства для эпилептиков и орфанные препараты для лечения редких болезней.

Как ожидается, к январю 2019 года Минздрав РФ представит в правительство механизмы реализации идеи

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.18

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