ВОЗ назвала главную причину развития диабета, деменции и основных видов рака

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 1,4 млрд человек в будущем столкнутся с сахарным диабетом 2-го типа, сердечнососудистыми заболеваниями, деменцией, раком груди и толстой кишки. По их мнению, причина развития этих недугов кроется в недостаточной физической активности, говорится в статье, опубликованной в журнале The Lancet Global Health.

По словам ведущего автора исследования доктора Регины Гутхольд, более четверти взрослых людей на планете ведут недостаточно активный образ жизни, и эта тенденция сохраняется. Ученые отмечают, переход к сидячему образу жизни, увеличение продолжительности отдыха и рост популярности автотранспорта. Также отмечается, что в странах с относительно низким доходом у людей больше физической нагрузки на работе и меньше доступа к «пассивным» видам транспорта.

По оценкам ВОЗ, чтобы снизить риск развития выше названных заболеваний, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным. Как передает РИА «Новости», исследование, проведенное среди людей старше 18 лет, охватило 1,9 млн человек из 168 стран.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.09.18

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