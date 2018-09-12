Почтальоны начнут оказывать медицинскую помощь населению

Почтальоны будут оказывать базовые медицинские услуги. Об этом сообщил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Российской газете».

По его словам, фельдшерским навыкам обучены 700 почтальонов. Они смогут измерить давление, проверить уровень сахара в крови, провести экспресс-анализ.

Для пилотного проекта выбрали Новгородскую область. В будущем почтальоны-медики появятся в еще нескольких регионах.

Кроме того, отметил Подгузов, почтовики готовы начать оказывать населению некоторые государственные услуги – выдавать различные справки и оформлять другие документы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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