Эксперты ВОЗ назвали самую смертоносную инфекцию в мире

Туберкулез признан самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным специалистов, в 2017 году туберкулезом заразились 10 млн человек и умерли от него 1,6 млн человек. Болезнь все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), отмечают в ВОЗ. Каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.

Мировое сообщество предпринимает совместные усилия для борьбы с туберкулезом. Так за два десятка лет удалось предотвратить смерть от этого заболевания 54 миллионов человек, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%. В частности, в России смертность от туберкулеза снизилась на 13%, а заболеваемость – на 5%.

ВОЗ призывает страны с низкими и средними доходами увеличить расходы на профилактику и лечение туберкулеза. По оценкам экспертов, на эти меры необходимо выделить не менее 3,5 млрд долларов. Если не сделать этого сейчас, то к 2022 году может потребоваться сумма в два раза больше.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

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