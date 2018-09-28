В девяти регионах с новыми перинатальными центрами выросла младенческая смертность

В девяти регионах России, где были построены перинатальные центры, зафиксирован рост смертности среди младенцев. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. При этом из 32 запланированных центров в эксплуатацию введено только 27.

Цель программы строительства перинатальных центров заключается в «обеспечении доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности», указали в СП. Однако в Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии замечен рост показателя, пишет РБК.

Аудиторы не приводят предполагаемых причин такого развития событий. В отчете СП указывается лишь, что рост младенческой смертности в регионах, где действуют перинатальные центры, «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

По данным статистики, за первые семь месяцев 2018 года показатель младенческой смертности в Калужской области увеличился на 23,1%, в Тамбовской – на 14,3%, в Нижегородской – на 37,2%, в Самарской – на 4,8%, в Челябинской – на 26%, в Кабардино-Балкарской Республике – на 3,8%, в Хакасии – на 31%. В Оренбургской области младенческая смертность сократилась на 1,8%, а в Пензенской – на 17,9%, при этом в начале года она росла.

Программу по строительству перинатальных центров утвердили в 2013 году. До конца 2017 года планировалось открыть 32 новых центра в 30 регионах. Стоимость проекта составила 83,7 млрд рублей. К настоящему моменту в эксплуатацию были введены только 27 центров. Главные причины срыва сроков строительства – смена подрядных организаций, судебные споры между подрядчиками, а также низкое качество первоначально разработанной проектно-сметной документации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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