В России изменился порядок работы скорой помощи

Минздрав РФ утвердил новый порядок работы госпитализации пациентов скорой помощи. Теперь медики должны доставлять больного не в ближайшую клинику, а туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь.

Поправки были внесены в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, бригада скорой помощи обязана доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в больницу, оказывающую «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)".

Кроме того, документ расширяет функции врачей скорой помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Медики могут проводить консилиумы с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения, а также вправе взаимодействовать с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой «Антитеррор».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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