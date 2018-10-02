Российские медики заявили о нехватке льготных лекарств

Более двух третей российских врачей (68%) рассказали, что им известно о случаях, когда пациентам не выписывали льготные препараты из-за их нехватки в аптеках. Таковы данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Об отсутствии необходимых лекарств в стационарах государственных больниц рассказали почти 72% респондентов, а около 22% участников опроса сообщили о случаях, когда онкобольные не могли получить обезболивающие препараты. 30% участников опроса призналось, что руководство ряда медицинских организаций оказывало давление на врачей, чтобы они выписывали пациентам конкретные препараты.

Также стоит отметить, что более трети медиков (37%) назвали доступность льготных лекарств в аптеках в своих регионах «высокой» или «хорошей». Впрочем, почти 39% опрошенных указали на низкую доступность льготных препаратов.

В опросе приняли участие 3 тыс. медработников, из них 2,6 тыс. – это врачи-специалисты. Опрос проводился через мобильное приложение «Справочник врача», в котором зарегистрировано более 400 тыс. медицинских работников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.18

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