Россиян предупредили об окончании срока выдачи новых полисов ОМС

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца можно получить до 1 ноября, после чего оформить документ можно будет только после окончания новогодних каникул, сообщили в Московском городском в фонде ОМС. Как пишет «Российская газета», там также напомнили, что по закону об обязательном медицинском страховании сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября.

В фонде отмечают, что, несмотря на то, что единые правила, как и форма нового полиса, на всей территории страны действуют с 2011 года, россияне не спешат менять свои старые полисы на новые. В соответствии с действующим законодательством медучреждение не вправе отказать пациенту, имеющему полис старого образца в экстренной помощи и в госпитализации. Однако, если случай не экстренный или произошел вдали от места регистрации гражданина, ему может быть отказано в бесплатной медпомощи.

В связи с этим специалисты рекомендуют поменять полисы старого образца на новые. Их выдают как в страховых компаниях, работающих с ОМС, так и в поликлиниках, где сейчас присутствуют страховые представители. Кроме того, заменить полис можно, обратившись в многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы». После этого гражданин сможет без проблем получить бесплатную медпомощь в любой точке страны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.18

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