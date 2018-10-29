В России изымают детскую вакцину против энцефалита

Серию детской вакцины против клещевого энцефалита изымают из обращения в связи с выявлением нежелательных реакций после прививки, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на решение фармпроизводителя и Росздравнадзор.

«АО «НПО «Микроген» решило приостановить обращение серии Т01 лекарственного препарата «ЭнцеВир® Нео детский (вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная), суспензия для внутримышечного введения 0,25 мл/доза, ампулы с точкой для вскрытия (10), пачки картонные» производства АО «НПО «Микроген» (филиал в Томске «НПО «Вирион»), Россия», – говорится в сообщении Росздравнадзора.

В связи с этим Росздравнадзор просит медучреждения проверить наличие у себя этой серии препарата, а свои территориальные управления – проконтролировать их выявление и изъятие из обращения.

В октябре вакцинация детей против клещевого энцефалита была приостановлена на территории Пермского края. Соответствующее решение принял Минздрав региона после того, как первоклассники одной из школ краевого центра почувствовали недомогание, когда их привили вакциной ЭнцевирНео.

Кроме того, к середине октября подобные случаи реакции среди детей были выявлены не только в Перми, но и в других городах края – Нытве и Краснокамске. Чиновники отмечали, что подобная реакция на прививку возможна и проходит в течение двух дней. Однако по словам главного детского инфекциониста России Юрия Лобзина, реакции на прививки от клещевого энцефалита встречаются очень редко. По мнению эксперта, в этом случае причина нежелательной реакции могла быть в бракованной партии или нарушении холодовой цепи при хранении препарата.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.18

Женщина получила сильные ожоги 90% тела после приема антибиотика. / В Свердловской области более 300 сотрудников пищеблоков школ и детсадов были носителями кишечной инфекции. / Ученые: здоровое питание недоступно для человечества. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»