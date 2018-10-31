На заметку родителям: график диспансеризации детей до 18 (ИНФОГРАФИКА)

Всероссийский союз страховщиков подготовил памятку об особенностях прохождения диспансеризации несовершеннолетних по полису ОМС в 2018 году, а также о том, с какими нарушениями могут столкнуться школьники и их родители в больницах. В Союзе обратили внимание, что внезапная смерть школьников в России в 70% случаев происходит во время уроков физкультуры. В год это составляет 1,4 смертей на 100 тысяч детей. Каждый из этих случаев можно было предотвратить, если вовремя была бы определена группа здоровья ребенка и уровень допустимых физических нагрузок.

Всего выделяют 5 групп здоровья, причем группа может меняться со временем. Определения групп здоровья – одна из целей проведения диспансеризации среди несовершеннолетних.

С 1 января 2018 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения «О Порядке проведения медицинских осмотров несовершеннолетних» N514н от 10 августа 2017 г., согласно которому меняется порядок проведения медицинских осмотров детей. Больше нет предварительных осмотров перед детским садом и школой. Теперь необходимо проходить только ежегодные периодические осмотры.

Диспансеризация школьников планируется медицинской организацией (детской поликлиникой) и проводится в течение учебного года. Не позднее чем за 5 дней до начала ее проведения врач обязан обеспечить оформление информированного добровольного согласия с указанием перечня осмотров специалистами и исследований, а также время, дату и место их проведения и вручить его несовершеннолетнему, родителю или законному представителю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

Тюменский бюджет на 2019 готов: власти спонсируют птичников, водочников, одарённых детей и рекламщиков. / Власти Крыма обратили внимание на Керченскую больницу после бойни в колледже. / Ученые: популярный продукт сжигает жир во сне. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»