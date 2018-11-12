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Понедельник, 12 ноября 2018, 12:24 мск

Новости Здоровье

Из-за новых правил регистрации России может не хватить медизделий

На российском рынке после 2021 года может возникнуть дефицит медицинских изделий. Производители не успеют перерегистрировать свои товары, что необходимо для создания единого рынка стран-участников ЕАЭС. Если нынешние темпы регистрации сохранятся, то Росздравнадзору понадобится около 20 лет, чтобы проделать весь объем запланированной работы.

В общей сложности российский рынок медизделий, в которые входят медицинская техника (томографы, рентгеновские аппараты), имплантаты и расходные материалы, оценивается в 225 млрд рублей, пишет «Коммерсант». В настоящее время действительны около 37 тысяч регистрационных удостоверений, ряд из которых может включать несколько наименований.

В объединении «Медицинские ресурсы» указали на возможное возникновение дефицита в письме, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой. По новым правилам до 31 декабря 2021 года производители должны провести перерегистрацию своих товаров. Как показывает статистика Росздравнадзора в 2014-2017 годах, в год ведомство регистрирует около 1,5 тысячи продуктов. Следовательно, заключают авторы письма, с учетом нынешних темпов работы ведомства только на перерегистрацию уже существующих товаров ему потребуется около 20 лет.

К тому же затраты на перерегистрацию могут спровоцировать скачок цен на медизделия, что приведет к росту расходов государственных и частных клиник. Если производители на смогут компенсировать дополнительные издержки на регистрацию, это приведет к сворачиванию новых проектов и банкротствам.

Профильные ведомства, включая Минздрав и Минэкономики, неформально согласны с доводами объединения. Однако пока пересмотр сроков перерегистрации не планируется. Эксперты напомнили, что российский рынок и ранее сталкивался со сложностями при обновлении регистрационных документов. Ранее индустрии все же удавалось находить общий язык с властями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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