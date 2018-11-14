В России запретили продавать жизненно важное лекарство для шизофреников

В России перестали поставлять немецкий препарат, который отнесен к жизненно важным лекарствам (ЖНВЛП). Он необходим для оказания неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона. Врачи обратились в Минздрав с просьбой вернуть медикамент на российский рынок.

В письме, адресованном министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, которое подписали 40 врачей-психиатров, говорится об исчезновении препарата бипериден, продающегося под брендом «Акинетон», передает РБК. Дело в том, что только эта компания выпускает инъекционную форму лекарства, другие торговые марки продают медикамент только в таблетках.

Однако «Акинетон» не может обращаться на российском рынке с прошлого года 2017 года из-за того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила регистрацию его цены, а без нее любое средство, входящее в список ЖНВЛП, продаваться в России не может.

В свою очередь медики пояснили, что инъекционная форма необходима в случаях острого развития выраженных побочных эффектов, угрожающих жизни больного. Лекарство вводят в том случае, если невозможен прием таблеток, например, для пациентов, у которых нарушены функции глотания. К тому же «Акинетон» – единственный препарат, разрешенный для применения детьми.

Напомним, в перечень ЖНВЛП входит 616 лекарственных веществ (4711 брендов). Цены на них регулируются государством. Препараты из списка закупаются для больниц и льготных категорий граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.18

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