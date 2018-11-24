Ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальную жизнь

Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве – эту шутку отчасти подтвердили ученые: массовые исследования показали, что под влиянием алкоголя человек начинает по-другому оценивать людей. И небольшая доха спиртного делает потенциального полового партнера привлекательнее.

По мнению специалистов, небольшое количество алкоголя помогает человеку раскрепоститься, снять психологические барьеры, мешающие общению, и даже повышает потенцию, отмечает «Утро.ru».

Однако все это справедливо, если речь идет только об одном бокале вина. Большие дозы могут привести к обратному эффекту. А систематическое злоупотребление алкогольными напитками вызывает патологии сердечнососудистой системы и даже онкологические заболевания.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.11.18

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