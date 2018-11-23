Главный нарколог рассказал о пользе глинтвейна

Глинтвейн обладает лечебными свойствами, если не злоупотреблять. Такое мнение высказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн. Он также напомнил о правилах употребления этого алкогольного напитка, передает агентство «Москва».

«Глинтвейн можно пить только, если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт в большом количестве. В этом должна быть очень строгая мера», – подчеркнул врач. Он напомнил, что подогретый алкоголь значительно быстрее всасывается в кровь, что приводит к «алкогольному удару по голове».

Евгений Брюн также предостерег от смешивания глинтвейна с чем-либо сладким или другими алкогольными напитками. «У некоторых людей переработка алкоголя организмом занимает три дня, а у некоторых – до трех недель», – резюмировал он.

Ранее о пользе и вреде глинтвейна в борьбе с простудой рассказали специалисты «Росконтроля». Как писал «Новый День», они выяснили, что в борьбе с вирусами этот напиток бесполезен. Считается, что специи в глинтвейне помогают укрепить иммунитет, а антиоксиданты, которые есть в вине, оказывают положительное воздействие на организм. «На сегодня нет достоверных научных данных о пользе глинтвейна для профилактики респираторных заболеваний как иммуноукрепляющего средства, – указывают эксперты. – Этот напиток не предотвращает развитие респираторной инфекции (ОРВИ) и тем более не защитит от гриппа (в отличие от вовремя сделанной прививки). Подогретое вино не является средством, которое помогает перенести экстремальные (холодные) температуры».

В то же время глинтвейн помогает успокоить нервы, но не стоит им злоупотреблять. Изредка можно насладиться одним-двумя бокалами. Однако специалисты все же рекомендуют тем, кто хочет в холодный осенний или зимний день согреться приятными полезным напитком, сделать выбор в пользу горячего чая с медом, лимоном и небольшим количеством имбиря.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.18

Свердловские врачи вырезали гигантскую опухоль из печени десятилетней девочки. / В Первоуральске закрыли школу из-за вспышки пневмонии. / Все пострадавшие в керченской бойне выписаны из крымских больниц. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»