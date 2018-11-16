«Росконтроль» рассказал о пользе и вреде глинтвейна в борьбе с простудой

В «Росконтроле» рассказали, можно ли вылечить глинтвейном простуду. Оказалось, что против вирусов напиток бесполезен. Он действительно оказывает успокаивающее действие на нервную систему, но стоит знать меру.

Считается, что специи в глинтвейне помогают укрепить иммунитет, а антиоксиданты, которые есть в вине, оказывают положительное воздействие на организм. «Конечно, поначалу у кого-то подогретое вино может снять симптомы, но оно явно не сможет вылечить вас от вирусов», – объяснили в «Росконтроле».

Кроме того, специалисты напомнили, что как и любой другой алкогольный напиток, глинтвейн нельзя употреблять людям с противопоказаниями, а также детям и подросткам.

«На сегодня нет достоверных научных данных о пользе глинтвейна для профилактики респираторных заболеваний как иммуноукрепляющего средства, – указывают эксперты. – Этот напиток не предотвращает развитие респираторной инфекции (ОРВИ) и тем более не защитит от гриппа (в отличие от вовремя сделанной прививки). Подогретое вино не является средством, которое помогает перенести экстремальные (холодные) температуры».

В то же время глинтвейн помогает успокоить нервы, но не стоит им злоупотреблять. Изредка можно насладиться одним-двумя бокалами. Однако специалисты все же рекомендуют тем, кто хочет в холодный осенний или зимний день согреться приятными полезным напитком, сделать выбор в пользу горячего чая с медом, лимоном и небольшим количеством имбиря.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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