Врачи: игнорирование шапки зимой может обернуться внезапным облысением

Дерматологи предупредили россиян о возможных проблемах со здоровьем у тех, кто не желает носить шапку в морозы. Так игнорирование головного убора может грозить внезапным облысением.

По словам главного дерматовенеролога и косметолога департамента здравоохранения Москвы, профессора Николая Потекаева, зимой волосы нуждаются в особом уходе. Перепад температур от низких на улице и высоких в обогреваемых помещениях может привести к неприятным последствиям.

«При низких температурах носите головной убор, это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос», – рассказал эксперт Агентству городских новостей «Москва».

Зимой кожа обезвожена, и в это время стоит пересмотреть ежедневную программу ухода, сделав акцент на увлажнении вечером, а на питании – в утреннее время. В частности, нужно использовать специальные кремы с повышенным содержанием специальных жировых субстанций.

Кроме того, в холодное время года обостряются хронические заболевания, такие как атопический дерматит и псориаз, у некоторых людей развивается холодовая крапивница. Грамотно подобрать лечение поможет врач.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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