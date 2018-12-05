Вирусы-мутанты: война, которую человечество заранее проиграло

В России повсеместно заканчивается массовая вакцинация от гриппа. По прогнозам Роспотрбенадзора, пик заболеваемости в стране придется на январь-март 2019 года и в этом сезоне появится два новых вирусных штамма. О том, какие вирусы сегодня считаются наиболее опасными, и что может привести к новой пандемии – в материале РИА «Новый День».

Зоонозные гриппы – что мы знаем о них

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день доподлинно известно, что человек может заражаться от животных штаммами A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа. Кроме этого, людям передаются подтипы A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

Чаще всего инфицирование происходит при непосредственном контакте человека с больным животными или продуктами жизнедеятельности и загрязненной окружающей средой. При этом стоит отметить, что заболевший зоонозным гриппом человек редко передает инфекцию другому человеку.

Чаще всего болезнь протекает как легкая инфекция верхних дыхательных путей, сопровождается повышением температуры и кашля, который может прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса (заражение крови вследствие воспалительного процесса) и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и повлечь летальный исход.

Также отмечается, что имели место случаи развития конъюнктивита, желудочно-кишечных болезней, энцефалита (воспаление головного мозга) и энцефалопатии (изменения ткани головного мозга).

«Куриный тиф» или мировая пандемия

Впервые упоминания о птичьем гриппе появились в 1878 году – тогда итальянский ветеринар назвал вспышку заболевания кур на фермах – «куриным тифом». Позже болезнь получила название классической или европейской чумой птиц. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% смертности.

То, что вирус передается человеку, было впервые установлено в Гонконге в 1997 году во время вспышки гриппа у домашней птицы. Тогда заболело 18 человек, из них 6 умерли.

После этого был выявлен штамм H5N1, который способен передаваться человеку. К 2005 году было зарегистрировано 112 случаев заболевания человеком птичьим гриппом во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, причем почти половина заболевших (64) погибла.

Стоит отметить, что по данным ВОЗ именно птичий грипп H5N1 может перерасти во всемирную пандемию, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека, например, приобретёт способность передаваться от человека к человеку.

По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008-го из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными – последняя гибель человека зафиксирована в 2014 году в Канаде.

«Свиной» грипп – болезнь все еще рядом

Название «Свиной грипп» было широко распространено в СМИ в начале 2009 года для обозначения пандемии, однако четкого названия, что он из себя представляет, в научной среде до сих пор нет.

Штаммы, известные под общим названием «вирус свиного гриппа» – H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 и H2N3. Вирус был распространён среди домашних свиней в США, Мексике, Канаде, Южной Америке, Европе, Кении, материковом Китае, Тайване, Японии и других странах, – он может циркулировать среди людей и способен мутировать.

Он передается как через непосредственный контакт с заражёнными организмами, так и воздушно-капельным путём.

11 июня 2009 года ВОЗ объявила о первой за последние 40 лет пандемии – пандемии свиного гриппа, так как вирус мутировал и начал передаваться и человеку. До этого времени было известно только о 50 случаях заболевания.

Инкубационный период болезни длится 1-2 суток. В это время вирус уже активно размножается может передаваться к другим людям и животным. Средняя длительность периода высокой контагиозности больного – 7 суток с начала проявления болезни.

Среди симптомов врачи отмечают высокую температуру – 38 градусов, тошнота, рвота, диарея, ломота в теле, кашель. В тяжелой форме он может сопровождаться выраженной дыхательной недостаточностью.

Стоит отметить, по данным Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости гриппом в России ожидалась в середине осени. Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала с начала сентября. Пики заболеваемости обычно приходятся на январь-март.

Накануне в СМИ также появилась информация о том, что в Липецкой области было зафиксировано 8 случаев заболевания H1N1 («свиной» грипп).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.12.18

Ученые: потребление риса угрожает здоровью человека. / В Москве 6 лет работала фирма по производству опасной для жизни молочки. / Ротенберг проиграл борьбу за крупный контракт с «Артеком» незадолго до увольнения Каспржака. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»