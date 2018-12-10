В России создадут регистр больных раком, чтобы лучше лечить

Министерство здравоохранения России собирается создать регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.

По мнению чиновников, новая система поможет контролировать лечение каждого пациента, страдающего раком, и их реабилитацию. Данную программу планируется создать в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом объявила в конце прошлой недели глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на открытии IV Российско-армянского форума по здравоохранению.

Предполагается, что управлять системой будут региональные чиновники и национальные медицинские исследовательские центры. В результате у врачей появится возможность увидеть, оказывают ли пациенту помощь в соответствии с поставленным диагнозом, сколько времени занимает терапия и как проходит реабилитация после лечения, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщили в Минздраве, создание регистра только началась. Когда система заработает, кто будет ее разработчиком и в какую сумму обойдется ее создание – пока неизвестно. Вероятно, разработку IT-составляющую регистра поручат одной из дочерних структур госкорпорации «Ростех» – Национальному центру информатизации.

По данным ведомства, доля онкологических заболеваний в структуре причин смертности жителей России за последние несколько лет значительно выросла: показатель заболеваемости на 100 тыс. населения увеличился на 20,4%. B среднем в России, как и во всем мире, отмечается рост заболеваемости раком на 1,5% ежегодно.

Согласно официальной информации, онкозаболеваниями в России страдают 3,5 млн человек. Ежегодно врачи выявляют более 500 тыс. случаев заболевания раком. Так, в 2016 году было выявлено 600 тыс. онкологических заболеваний, поставлено на диспансерный учет 530 тыс. пациентов. Онкозаболевания занимают второе место среди причин смертности в России, заявляла вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.18

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