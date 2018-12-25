Эксперты выступили против новогодней традиции с загадыванием желания

Эксперты выступили против полюбившейся многим россиянам новогодней традиции. Речь идет выпивании бой курантов бокала шампанского с пеплом от сожженной бумаги, на которой было написано желание.

По словам ведущего научного сотрудника отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергея Морозова, эта традиция может нанести вред здоровью и вызвать отравление.

«Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», – приводит РИА «Новости» слова ученого.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева отметила, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому если все-таки соблюдать традицию, то следует использовать обычный белый лист, минимального размера.

Заместитель заведующего отделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской отметил, что традиция выпивать бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой написано желание, с большой вероятностью пришла из США. По его словам, в России этот ритуал пользуется наибольшим успехом у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.18

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