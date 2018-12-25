Эксперт рассказал о серьезной опасности употребления семги

Норвежские ученые исследовали семгу на безопасность и пришли к выводу, что атлантический лосось – это самая токсичная еда в мире. С таким предупреждением выступил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Поэтому, по его словам, семгу нельзя есть чаще одного раза в месяц. Жителей Европы предостерегают от частого употребления этого вида рыбы по телевидению, добавил чиновник.

Савельев пояснил, что семгу в дикой природе в промышленном объеме сейчас не добывают, а выращивают в садках в огромном количестве. В таких условиях рыба находится без движения и начинает болеть. Чтобы семга не болела, в корм, который чаще всего производится в Китае, добавляют огромное количество антибиотиков, отметил эксперт в комментарии «РЕН ТВ». Кроме того, по его словам, в корм добавляют гормоны роста, чтобы рыба быстрее набирала вес, а также специальные добавки – для окраса.

Ранее эксперты «Росконтроля» проверили нарезанную ломтиками слабосоленую семгу шести брендов – «Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Русское море», «Фиширель» и «Каждый день» и почти всю ее забраковали.

Рыбу исследовали по более 50 параметрам, включая микробиологические показатели, содержание консервантов и тяжелых металлов, ДНК продукта и соответствие заявленной маркировке. В трех образцах обнаружены опасные бактерии листерии, вызывающие заболевание листериоз, в еще одном образце выявлена кишечная палочка. Три производителя под видом семги продавали форель, которая дешевле атлантического лосося и менее полезна. При этом только в одном образце были обнаружены консерванты, хотя заявлены они в маркировке четырех образцов. В итоге безопасным оказался лишь один образец.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.18

В Екатеринбурге заразного туберкулезника отправили на принудительное лечение. / Александр Моор пообещал Тюменской области «рывок в рождаемости». / Эксперты выступили против новогодней традиции с загадыванием желания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»