Эксперты назвали самый полезный зимний вид спорта

Эксперты заявили, что наиболее полезном и безопасном зимнем виде спорта, который подходит всем возрастам. Им являются лыжные прогулки. Они укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивают мышцы спины, рук и ног и при этом наименее травмоопасны по сравнению с другими видами, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодежи, и пожилым людям», – рассказала врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

С ней заочно соглашается главный специалист по спортивной медицине Минздрава Московской области Александр Алешин. Он отметил, что беговые лыжи наименее травмоопасны в сравнении с другими зимними видами спорта. По его словам, лыжные прогулки доступны большинству россиян и не требуют больших технических умений, как например, коньки.

Эксперты советуют совершать лыжные прогулки дважды в неделю, но, если есть возможность, делать это ежедневно. Впрочем, они отмечают, что в первую очередь, физическая активность должна быть в радость. Такое мнение высказал главный специалист по медицинской профилактике Центрального федерального округа РФ и министерства здравоохранения Московской области, к.м.н. Екатерина Иванова.

Наиболее травмоопасными видами спорта являются горные лыжи и сноуборд, заявил Алешин. Получив травму при катании с горы, лучше сразу обратиться в травмпункт и не предпринимать никаких самостоятельных действий. При катании на коньках, говорит эксперт, травмы являются следствием падения на льду или столкновения.

Катание на санках эксперты назвали одним из самых безопасных зимних развлечений, но так как человек, катаясь с горки, мало двигается, то пользы для здоровья от этого меньше, чем при занятии другими видами спорта. Однако непонятно, почему эксперты не учли, что зачастую подниматься по заснеженному склону с санками для нового спуска приходится пешком, что является весьма неплохой нагрузкой для всего организма.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.01.19

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