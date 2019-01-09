Роспотребнадзор: 77% производителей БАД нарушают закон

Роспотребнадзор опубликовал итоги плановых и внеплановых проверок производителей биологически активных добавок к пище, а также аптечных сетей, осуществляющих их реализацию. За девять месяцев 2018 года выявлено около двух тысяч нарушений.

В России более 52 тысяч объектов заняты производством и оборотом БАД к пище. Специалисты Роспотребнадзора провели 256 плановых и 3659 внеплановых проверок, в ходе которых было выявлено 1997 правонарушений.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении производителей БАД к пище нарушения обязательных требований законодательства выявлены на 77% объектов, производящих БАД к пище, – сообщает пресс-служба ведомства. – При проведении проверок организаций, занятых реализацией БАД к пище (предприятия торговли, склады хранения, аптечная сеть) нарушения установленных требований выявлены на 47% объектов».

На рассмотрение в суд было отправлено 80 дел суд о привлечении к административной ответственности. Кроме того, вынесено 2412 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на сумму 17,1 млн рублей.

Надзорные органы изъяли из оборота 1404 партий БАД, вес забракованной продукции составил более тонны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.19

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