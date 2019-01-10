Ученые обнаружили новый вирус-родственник лихорадки Эбола

Сингапурские и китайские ученые обнаружили у летучих мышей ранее неизвестный смертельный вирус, который на эволюционном древе располагаются где-то посередине между Эболой и Марбургом. Специалисты опасаются, что он может мутировать, преодолеть межвидовой барьер и поразить людей.

Группа ученых во главе с Чжэнли Ши (Zheng-Li Shi) из Национального университета Сингапура обследовала летучих собак, проживающих в южно-китайской провинции Юньнань, и обнаружила у них новый филовирус, который назвали Менгла.

Исследование показало, что новый вирус по РНК на 32-54% схож с другими филовирусами, такими как гемморагические лихорадки Марбург и Эбола. Менгла с этими страшными заболеваниями роднит немало угрожающих характеристик, пишет журнал Nature Microbiology.

В частности, эксперименты в лабораториях показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что автоматически включает его в список потенциальных угроз человечеству.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 10.01.19

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