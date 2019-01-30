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Среда, 30 января 2019, 17:00 мск

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Лихорадка Эбола вновь атакует Африку

В Африке вновь зафиксирована вспышка заболевания вирусом Эбола. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Южного Судана.

По данным Daily Mail, в Южный Судан поставили более 2 тысяч вакцин от вируса Эбола. Прививать будут медицинский персонал, который работает с больными лихорадкой. За неделю число инфицированных вирусом Эбола возросло до 682 человек, еще 54 случая зафиксированы в соседней республике Конго.

Отмечается, что речь идет обо особо агрессивной форме вируса, из-за которой уже скончались 405 человек.

За развитием ситуации следят специалисты Всемирной организации здравоохранения. В случае необходимости ВОЗ направит в Африку дополнительную партию для вакцинации от смертельного вируса.

Джуба, Служба информации РИА «Новый День»

Джуба. Другие новости 30.01.19

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