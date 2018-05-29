«Не ходите, дети, в Африку гулять»: Роспотребнадзор предупредил южноуральцев о разгуле инфекций за рубежом

Роспотребнадзор рассказал южноуральцам об эпидемической ситуации на популярных туристических направлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ежегодно жители Челябинской области активно выезжают на отдых за пределы России.

Период отпусков не за горами и российские граждане уже присматривают места для отдыха. Между тем, ситуация в мире по инфекционным заболеваниям нестабильная.

8 мая в Демократической Республике Конго объявлено о вспышке Эбола, с начала 2018 года в Нигерии регистрируются единичные случаи менингококковой инфекции, отмечается заболеваемость лихорадкой Ласса, в Африке продолжается вспышка холеры, также регистрируются случаи заболевания холерой в Йемене (Юго-Западная Азия), где с начала года, кроме этого, отмечается вспышечная заболеваемость дифтерией и другие заболевания, представляющие опасность для человека.

Отправляясь на отдых в страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании, необходимо помнить о наличии инфекционных заболеваний, передающихся комарами, многие из которых не встречаются в Российской Федерации – желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, лихорадка Зика и другие.

В целях личной безопасности и предупреждения заболевания, всем туристам стоит учитывать информацию об инфекционных заболеваниях в стране, куда отправляются на отдых, и соблюдать определенные меры.

Необходимо носить головной убор, одежда должна быть из легких и натуральных тканей, на открытых участках кожи использовать крем от загара, увеличить количество жидкости, употребляемой на отдыхе – что поможет защитить себя от солнечных и тепловых ударов.

Чтобы защититься от укусов комаров во время отдыха, необходимо одевать одежду с длинными рукавами и брюки, носить ботинки с плотными гетрами или носками, применять репелленты, в вечернее и ночное время пользоваться фонариком.

«Питаться необходимо только в тех заведениях, где используются продукты промышленного производства и хорошего качества, – рекомендуют в Роспотребнадзоре. – Не рекомендуется пробовать продукты традиционной национальной кухни, приобретенные в местах уличной торговли. Для питья употребляйте только бутилированную или кипяченую воду. Купаться необходимо только в бассейнах и специальных водоемах с оборудованной пляжной зоной, лежать и сидеть только на подстилке, а по земле и песку ходить только в обуви. Не стоит покупать животных и птиц на улице, а также меховые и кожаные изделия у частных торговцев».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.18

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