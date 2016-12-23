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Здоровье

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Публикации за 23.12.16

В Новой Гвинее создали 100% эффективную вакцину от Эболы

В Новой Гвинее создали 100% эффективную вакцину от Эболы

Ученые ВОЗ и специалисты минздрава Новой Гвинеи создали вакцину против вируса Эбола, которая на испытаниях оказалась эффективной на 100%.

Как сообщает Indicator.ru, клинические испытания проводились в Новой Гвинее, в них приняли участие 11 841 человек. Исследователи изолировали всех людей, которые в прошедшие три недели контактировали с больным Эболой. Было выделено 117 групп людей в среднем по 80- человек в каждой. Ученые протестировали вакцину под названием rVSV-ZEBOV, введя ее 5 837 людям. среди тех, кто получил вакцину, через 10 дней и позже не было зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Эбола. В группе, где вакцинация не проводилась, заболели 23 человека.

Ученые наблюдали пациентов в течение 30 минут после введения вакцины и в течение следующих 12 недель. У половины людей были замечены умеренные симптомы, такие как головные боли, усталость и боль в мышцах, однако они через некоторое время исчезали. Всего во время наблюдения было выявлено три тяжелых случая: лихорадка, аллергическая реакция и гриппоподобное заболевание. Во всех трех ситуациях пациенты вылечились, их симптомы быстро прошли.

Сейчас исследования продолжаются: ученые намереваются создать вакцину для детей и уязвимых групп населения, например, людей со СПИДом. До публикации об этих исследованиях в журнале Lancet не было известно о сколько-нибудь надежной вакцине от Эболы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, является тяжелой, часто смертельной болезнью людей. Вирус передается людям от диких животных и распространяется среди людей от человека человеку. Летальность в среднем составляет 50%, то есть умирает каждый второй. Вспышки Эболы в африканских странах в разные годы имели среднюю летальность от 25 до 90%.

Инкубационный период, то есть временной интервал от момента заражения вирусом до появления симптомов составляет от 2 до 21 дня. Люди не заразны до появления симптомов. Первыми симптомами являются внезапное появление лихорадки, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени и, в некоторых случаях, как внутренние, так и внешние кровотечения (например, выделение крови из десен, кровь в кале). Лабораторные тесты выявляют низкие уровни белых кровяных клеток и тромбоцитов наряду с повышенным содержанием ферментов печени.

Бывает трудно без специальных исследований крови пациентов отличить лихорадку Эбола от других инфекционных болезней, например малярии, тифоидной лихорадки и менингита.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 23.12.16

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