Ученые обнаружили новую разновидность вируса Эбола

Ученые из США и Сьерра-Леоне нашли новый вирус лихорадки Эбола. Он был выявлен в крови летучих мышей, что стало первым в истории случаем, когда новый вирус нашли у переносчика, а не у зараженного животного или человека. Описание вируса и его генома опубликовано в журнале Nature Microbiology.

Всего известно пять разновидностей эболавирусов, все они, кроме одной, заражают людей, а эпидемию 2013-2016 годов, когда из более чем 28 тысяч заразившихся погибли свыше 11 тысяч, вызвала заирская разновидность.

Новая разновидность получила название Бомбали (Bombali, сокращенно BOMV) по месту обнаружения. Ее выявили участники американского проекта PREDICT, задача которого – поиск возбудителей заболевания до того, как те заразят людей. В рамках этого проекта с марта по сентябрь 2016 года ученые взяли пробы у 535 животных в Сьерра-Леоне, в том числе у 244 летучих мышей. Авторы говорят, что обнаружение вируса у летучих мышей укрепляет подозрения в том, что именно они могут быть природным резервуаром возбудителя заболевания.

Авторы статьи призывают не пытаться убивать летучих мышей, так как, помимо вреда для окружающей среды, это может лишь увеличить риск распространения вируса. Вместо этого они объясняли и продолжат объяснять местным жителям, как вести себя с мышами, которые распространяют вирус через слюну и фекалии – не трогать мертвых мышей, не есть еду и не пить воду, к которым прикасались мыши, передает N+1.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.18

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