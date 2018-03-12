ВОЗ: неизвестный вирус грозит человечеству глобальной эпидемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список заболеваний, которые могут охватить весь мир. Одна из таких глобальных эпидемий, по мнению специалистов, может быть вызвана неизвестной смертоносной инфекцией.

В перечень угрожающих человечеству заболеваний эксперты ВОЗ добавили вирусные геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, а также Эбола, ставшая причиной смерти тысяч жителей Западной Африки, пишет издание Science Alert.

Кроме того, чрезвычайно опасными ученые считают лихорадку Марбург, лихорадку Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

Однако на этом список смертельных инфекций, которые могут распространиться по всему свету, не заканчивается. Специалисты также включили в него «болезнь Икс» – неизвестное пока заболевание, которое может оказаться таким же смертоносным, как испанский грипп, которые в начале прошлого века убил миллионы человек.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 12.03.18

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