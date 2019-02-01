Российские специалисты изготовили эффективную вакцину против Эболы

Вакцина против вируса лихорадки Эбола, изготовленная в Новосибирске, прошла все испытания и готова к использованию. Об этом сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников.

По его словам, препарат не только успешно прошел клинические испытания, но и уже зарегистрирован в Минздраве РФ. «Произведена ее первая партия. Если потребуется производить ее в больших объемах, то будет организовано специальное производство», – цитирует Красникова РИА «Новости».

Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, российская вакцина против вируса Эбола в первую очередь ориентирована на медиков, которые работают в очаге заболевания. Препарат отличается от всех существующих аналогов наибольшей эффективностью и универсальностью использования. Кроме того, вакцина может быть использована неоднократно.

Напомним, вирус Эбола поражает в основном жителей Западной Африки. Лихорадка зачастую приводит к летальному исходу. Новая вспышка заболевания была зафиксирована в Южном Судане, а также в соседней республике Конго.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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