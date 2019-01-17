Ученые нашли способ существенно активизировать работу мозга

Физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга. С выводами американских ученых можно ознакомиться на портале EurekAlert!.

В исследовании участвовали 454 добровольца, в том числе 191 человек, страдающий от деменции (старческое слабоумие). Участников проверяли на физическую силу, оценивали скорость их мышления и память на протяжении 20 лет. Кроме того, каждый испытуемый согласился пожертвовать свой мозг для изучения после смерти.

В среднем за два года до ухода из жизни каждый участник исследования получал носимый на запястье акселерометр. Устройство круглосуточно контролировало физическую активность, как минимальную (передвижение по дому), так и более энергичную – упражнения. Оказалось, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на память и мышление.

Как отмечает РИА «Новости», ранее исследователи выяснили, что высокий уровень физической активности и отсутствие лишнего веса вдвое снижают вероятность сердечного приступа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.01.19

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