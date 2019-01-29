Власти хотят лишить сотрудников офисов бесплатных медосмотров

Минтруд РФ предложил отменить медосмотры за счет работодателя для сотрудников офисов. По мнению министерства, работа за компьютером не относится к категории вредного для здоровья труда.

«[Планируется] отмена избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых работой за ПЭВМ (персональной электронно-вычислительной машиной)», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.

В Минтруде считают, что сотрудник, который больше половины своего рабочего времени проводит за компьютером, не подвергает свое здоровье вредному или опасному воздействию, а значит, у него нет рисков получения производственных травм или профессиональных заболеваний.

В настоящее время в России сотрудники офисов имеют право на прохождение медицинского осмотра за счет работодателя. В частности, такие работники могут один раз в два года посетить невролога и офтальмолога.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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