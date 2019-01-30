В России изымают токсичные партии популярного антибиотика

Росздравнадзор второй раз за последний год изымает из продажи и больниц партии популярного антибиотика четвертого поколения – «Цефомакса». Причиной стала его высокая токсичность. Этот препарат применяется для лечения воспаления лёгких и сложных инфекций.

Государственные лабораторные исследования на мышах показали, что произведенный в Индии антибиотик ядовит. В связи с этим Росздравнадзор отзывает из оборота около 50 тыс. упаковок «Цефомакса».

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко разослал в аптеки, больницы и поликлиники письмо, в котором указал номера двух серий «Цефомакса», признанных московской лабораторие небезопасными, сообщает «Лайф». Это серии с номерами СХ-1703 и СХ-1704. Остальные партии пока считаются безопасными.

Точное количество упаковок в проблемных партиях неизвестно, но в соседние партии состоят из 25 тысяч каждая. «Цефомакс» выпускается в форме порошка для приготовления раствора для внутримышечных или внутривенных инъекций.

Действующее вещество «Цефомакса – цефепим. Оно относится к антибиотикам 4-го поколения. Цефепим разрушает клеточные стенки бактерий ещё на стадии их размножения. Его используют для лечения пневмонии, кожных инфекций и заболеваний мочеполовой системы. Стоит он совсем недорого – от 100 до 300 рублей, чем может объясняться его популярность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.01.19

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