Школы и больницы хотят обязать закупать «особый» хлеб

Роспотребнадзор предложил обязать школы и больницы закупать для учеников пациентов обогащенный витаминами и минералами хлеб. На сегодняшний день в России выпускается только 2-3% специализированных хлебобулочных изделий, в отдельных регионах такой вид продукции вовсе отсутствует. Соответствующий законопроект ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Согласно инициативе, при организации питания в государственных и муниципальных больницах, госпиталях, поликлиниках, санаториях, детских садах, школах, университетах, интернатах, домах престарелых и центрах социального обслуживания «должны использоваться обогащенные витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия».

Требования к содержанию минеральных веществ и витаминов в продуктах массового потребления правительство установило еще в 2010 году. Согласно основам госполитики в области здорового питания до 2020 года, доля обогащенных минеральными веществами и витаминами хлебобулочных изделий должна составлять 50% общего объема выпуска хлеба. Сейчас такого хлеба выпускается не более 2%, при этом государственные медучреждения и образовательные организации его практически не закупают, отмечается в пояснительной записке к документу.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон поддержал инициативу Роспотребнадзора, передает РБК. По его словам, у пекарей есть технологические возможности выпускать больше такого хлеба, и «им это выгодно», главное чтобы был «заказ со стороны государства» и изменения в законодательстве, которые позволят контролировать соблюдение производителями установленных требований. То, что использование добавок приведет к удорожанию хлеба, Кацнельсон называет «мифом», так на долю витаминов и минеральных добавок приходятся «десятые доли процента» от общего объема ингредиентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.19

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