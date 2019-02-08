Вино на пиво – диво? Ученые проверили миф о смешивании алкогольных напитков

Ученые экспериментально проверили расхожее утверждение, что тяжесть похмелья будет меньше, если алкогольные напитки употреблять в «правильном» порядке. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте принимали участие 90 добровольцев, которых разделили на три группы. Участники первой группы выпили по три больших кружки пива, а затем по три объемных бокала вина. Второй команде предложили этот же набор напитков, но в обратной последовательности. Третья группа пила либо вино, либо пиво, не смешивая. Крепкие напитки участникам исследования не предлагали.

По словам научного сотрудника Кембриджа Кая Хенселя, их заинтересовала тема эксперимента по двум причинам. «Во-первых, это интересно, актуально и привлекает внимание публики к науке. Во-вторых, мы надеялись таким образом помочь людям избежать утренних страданий после долгих ночных посиделок», – пояснил исследователь.

На утро после «вечеринки» добровольцев попросили оценить тяжесть похмелья по 56-балльной шкале и подробно описать свои ощущения во время эксперимента. Через неделю группы поменяли местами и повторили опыт.

Оказалось, что последовательность употребления вина и пива, а также хаотичное распитие этих напитков никак не влияет на тяжесть похмелья. Исследователи научно доказали, сила похмелья зависит лишь от объема алкоголя, содержавшегося в выпитом и том, на сколько добровольцы ощущали себя пьяными по окончании вечеринки, пишет «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

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