Уровень здоровья населения в России сравним с африканскими странами

Россия оказалась в аутсайдерах рейтинга самых здоровых стран, составленного аналитическим агентством Bloomberg. Таким образом, показатели здравоохранения РФ оказались лишь чуть лучше, чем большинства африканских государств.

Лидером рейтинга в этом году стала Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с 2018 годом. На втором месте расположилась Италия. Также в ТОП-10 вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Россия также улучшила свои позиции по сравнению прошлым годом, однако ситуация со здравоохранением остается удручающей. РФ оказалась на 95-м месте, по соседству расположились африканское государство Кабо-Верде (94) и тихоокеанская страна Вануату (96).

Уровень здоровья населения лучше, чем в России, оказался на Кубе (30), в Чили (33), Турции (51), Иране (69), Белоруссии (81), Венесуэле (87) и на Украине (93).

В рейтинге представлены 169 государств. При его составлении аналитики основывались на данных статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. На позицию в списке влияли такие факторы как продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, а также учитывались дополнительные риски – курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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